告別閃閃珠片西裝！婚禮酒會選擇傳統Tuxedo／Dinner Jacket，避雷體面不俗氣！

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臨近年尾，大家肯定都頻繁出席不同的婚宴酒會，大喜日子上可有留意到一個普遍現象？新娘子通常已精挑細選最完美的婚紗，對個人風格、身形比例亦暸如指掌，出事的往往竟然是…身邊的新郎哥 — 那套品味俗氣的閃亮禮服，一看便知是某婚嫁用品商場租借的廉價西裝，幾乎有可能跟上場婚禮的新郎撞衫，怎樣襯得起身旁力求完美的新娘？事實上Tuxedo／Dinner Jacket傳統得來卻絕對存在變化空間，最簡單就是從適當的物料材質著手。

晚禮服（Dinner Jacket）的首要宗旨是低調，用意是突出身邊的華麗女伴，因此禮服設計才會只剩一粒布包粒、衫腳無叉、褲無打褶…務求將一切簡化。所以那種閃閃珠片西裝明顯是不符合紳士禮節，只適合草蜢做登台服。如要低調地尋求變化，絲絨（Velvet）是時下洋服界最受歡迎的選擇，自十年前電影《金牌特務》Colin Firth著用過後，在英國的熱潮就幾乎無停止過，影星名人如Ryan Reynolds、Harry Styles、David Beckham在近年均有穿著，午夜藍、墨綠、深藍、灰色等等選擇眾多，唯一要注意是絲絨不能燙壓、只能輕輕Steam，否則會留下明顯的印痕。

接著是下身的西褲，雖然要堅守無皮帶、無打褶、無反腳的簡約原則，但布料有格紋圖案是可以接受的。因為在於傳統上，英國有軍人背景或者蘇格蘭有族氏Tartan的話亦會穿格紋褲配襯Dinner Jacket，綠色的Black Watch格紋就是最常見例子，相信在這裏已給各位準新郎在訂製或選購西褲時提供了不少創意空間，並非一定要黑西褲配側邊條。

最後要重申—不作上述選項，簡簡單單一套黑色Tuxedo是絕對無問題的！不論是準新郎抑或純粹收到Black Tie邀請柬的你，一套黑色禮服，戴好腰封（風琴向上），打個真煲呔（Self-tie），經已是對全場人士最體面尊重的表現了。







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