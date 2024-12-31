年未整理家居！衣櫃儲物箱的完美替代品Steamer Trunk，奢華實用！

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每個人總有自己偏好的皮具袋包，根據使用或穿搭習慣來選購，心中更肯定有遙不可及的夢幻款式。筆者心目中的「終極皮具」就是Steamer Trunk（旅行箱），市面上有提供訂製服務的牌子只有那幾個百年歐洲品牌，而且造工材料複雜到基本上無法自製，加上香港最致命的土地空間問題一直叫我卻步，到幾年前才發現原來可用它們來取代部份家俬，甚至工作室的儲物櫃或簡單陳設，例如尚算實用的Cocktail Trunk就較常見，除此之外還有很多中古款可以考慮。

Steaming／Wardrobe Trunk本身便是極致優雅的存在，讓從前的皇室貴族或富裕人士在外遊旅行時能夠整個衣櫥帶走，別有一份儀式感。當然，負責搬運的不是他們自己，所花費的人力物力實在不用不容小覷，筆者體驗過至少需要兩名男士才搬得動一個大Trunk，還要考慮大廈升降機問題。所以現今已剩下極少牌子仍有生產。在古董店搜尋過去百多年的款式，售價由一兩萬至數十萬不等，視乎牌子名氣與物件狀態，年代愈久、愈稀有就愈有價值。

先從近代的新型款式開始說起，2000年代的Louis Vuitton是採用了「相對」輕盈的物料製作Trunk，保留了傳統站立式設計，並非平鋪打開款，現今看來已算節省佔地空間。左邊掛衣架、右邊櫃桶屬標準配置，特別是可取出的公事包箱，方便外出工幹使用，非常實用貼心。

回看1930年代的款式，可見到功能細節較為簡單，例如Goyard的中型Steaming Trunk便只有基本的衣架及櫃桶。外形上的金屬鎖具與皮革立體造工比裏面的結構來得更精緻，不過舊時採用純銅（Solid brass）材質比現在的合金重身得多，但就更堅固耐用，而且不是電鍍色所以不會甩色。

十九世紀末、二十世紀初是Trunk最流行的時代，雖然功能大同小異但偶爾會出現極精密複雜的結構造工，可能是因為當時美國產品設計業界爭相登記專利註冊的關係。從外觀看來，愈早期的設計就用上愈多木材，或者是厚重的裝飾金屬，大概那時候的買家完全不會考慮重量問題，只在意耐用度及財物安全。

同期1900年代還有紳士專用的Trunk，高度足夠掛起一套西裝或禮服，另設多個手杖插格，這種格式需求有點叫人難以想像，似乎是特別訂製款。除此之外，基本上大部分Steamer Trunk款式都跟衣櫃差不多，用作房間的迷你衣櫃或置物箱亦相當不錯，它將會成為家中最奢華又實用的一件陳設裝飾。







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