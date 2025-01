David Lynch留給我們的想像空間：從電影、劇集到實驗性短片，藝術無須過分思考

加入最愛專欄 收藏文章

上年看媒體報導得知David Lynch身體抱恙,已不能再執導拍攝電影,結果2025年他終於離我們而去。應該最多香港人有印象的是明珠台在90年代初播放他的《迷離劫》(Twin Peaks)系列,回想起來TVB會有這道品味確實匪夷所思,但總算給普羅觀眾一個啟蒙的機會。

這幾天他在本港社交媒體的談論度極高,大概是繼2017年百老匯電影中心推出他的書及回顧展後最熱烈的一次,大家都在分析其獨到的美學品味,筆者多年來在專欄中亦介紹過不少他的影視作品,這次更想談談這位大師同樣精彩的其他面向。

David Lynch已經很多年無拍攝長篇電影,正當影迷期待傳聞中的新作籌備,他突然於疫情期間開個YouTube頻道播天氣報告,這個《David Lynch’s Weather Report》是他橫跨2005至2022年間偶爾會進行的項目,一分鐘的報告內容完全非資訊性,有著跟他電影風格一樣的荒誕影子,但有趣的語調及介紹的樂曲亦帶點娛樂性。基本上他在獲得商業成就後的幾十年都隨心所欲、不按章工作,也許名導理應如此。

除了電影及劇集,他還創作過一些實驗性短片,像在Netflix上架的《傑克做了甚麼?》 (What Did Jack Do?)(2017),這是關於一隻猴子殺了人之後被盤問的過程,單看文字介紹也感受到他的「騎呢」風格了。與其形容是甚麼精彩之作,不如說是一個難得的體驗吧,相信喜歡David Lynch作品的人就是享受過程多於追求結果,觀看時愈要邏輯結論就愈痛苦, 爛尾、悶場等等的俗氣形容詞都不適用,因為他的電影是來自另一個維度。

作為一個徹底的藝術家,David Lynch當然會繪畫,或者創作接近裝置類型的Mixed Media Art,流露出他心中的怪誕諗頭。影迷可能都透過影視媒介感受過這種獨有氣氛,但在Gallery靜看作品是另一番體驗。例如《Boy lights Fire》(2011)除了充滿他風格的不安感與童趣,個人認為更是散發濃厚的modern art氣息,總有種Raw的味道貫穿作品,他曾說過:I hate slick and pretty things. I prefer mistakes and accidents. Which is why I like things like cuts and bruises.

最後不得不提《Twin Peaks》,有人認為是神劇,有人認為是折磨,因為這輯懸疑劇的第二與三季可以相隔25年之久,而到結局仍未有提供劇迷期待以久的答案。但看到主角Agent Cooper多年後再踏進那紅色窗簾的靈魂等候房間Red Room,每集不斷出現新角色又沒有解釋過去的疑團,筆者就發現這並非是適合理性觀看,可能純粹像發夢般的畫面片段,只需放空腦袋去觀賞及細味,根本無須尋求合理答案。

I don't know why people expect art to make sense. They accept the fact that life doesn't make sense. -David Lynch







