新版《The Day of the Jackal》：向舊作致敬，優雅深沉氣息媲美經典電影

上月剛播映完畢的英劇《新神探智擒職業殺手》(The Day of the Jackal)獲多個獎項提名、掌聲不絕,單看氣質演員Eddie Redmayne飾演冷酷殺手Jackal一角已叫人期待,雖然在香港的談論度近乎零,但這樣非凡品味與高質製作肯定有知音人。跟1973年的英、法合拍片《神探智擒職業殺手》(The Day of the Jackal)一樣,改編自1971年Frederick Forsyt的同名小說,故事背景換成今時今日的時空舞台,既有經典電影味道,又有耳目一新的效果。

跟一般的殺手戲劇不同,此作的氣氛深沉、格調優雅,比較像英國間碟片的節奏。Eddie Redmayne的感覺跟1973年版本的主演者Edward Fox有幾分相似,而且更添一份陰柔味道。用西瓜試槍的經典場口「Watermelon Scene」似向舊作致敬,造型上由原來的Dress shirt換成較夏日渡假感的麻質Casual shirt,是更符合情境設定的安排,美中不足是紳士Cravat變成了普通的Scarf,西褲亦由Classic側扣款變為皮帶圓款,令裁縫感大打折扣。

由於主角Jackal會轉換很多不同的打扮,每集都會有叫人眼前一亮的細節,加上出色的小提琴配樂與大量樂曲穿插,演員的閒談對白裏又會提到古典文學,很多充滿品味的地方能夠給觀眾感受思考。造型師Natalie Humphries在顏色組合與布料質感上拿揑得非常好,可是她的專長似乎不在Classic menswear,見品牌選項上偏向大路普通,例如「老是常出現」的RGT Supply Jacket,在Daniel Craig《007:生死有時》 (No Time To Die)、 Ryan Reynolds《超時空亞當計畫》(The Adam Project)等等多套電影裏出現過,更優勝的Work jacket款式其實還大有選擇。

除了RGT Jacket的造型,《The Day of the Jackal》還有很多地方叫人聯想起英國間碟片,竟然找來第一任女性007演員 Lashana Lynch去飾演特務女主角,片頭樂曲又洋溢著一陣陣James Bond氣息,難以不引起聯想吧?幸好Jackal總是帶有種公子哥兒的書卷味,不至於重複其他作品的設定,例如穿上近年流行的Suede bomber jacket是恰到好處,選擇Drake’s出品而不是常見的Valstar還算有點驚喜。







