時尚界流行隨性拍攝風格！隨手在球場拍出假日風情，貼地生活感才是最真實的時尚

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求學階段的筆者認識過很多修讀時裝系的外國交流生，當中不少是主修Fashion Photography，那個時代還很講究硬橋硬馬的燈光與姿態，大家總是在鑽研構圖及佈陣之類，哪有想到十多年後的今日會如此翻天覆地？受眾口味走向隨性自然，時裝牌子都以生活感甚至第一身記錄式的拍攝手法主導。如果探討今時今日最流行的時裝攝影術，大概就是要先放棄過往的技術，卸下一切武器才可跳出框架。

不止High-fashion、Streetwear品牌鍾情玩味，就連倫敦奢侈裁縫界亦講求「貼地」趣味，這個風潮可見於Savile Row、Jermyn Street一帶的裁縫店IG，Lookbook盡是紳士到街市買菜、球場打波的情境，當然地點市容是美學關鍵，倫敦街頭不像香港充斥著臨時招牌與藥房，當地隨便找個菜市場也能拍出假日風情，隨便找個球場也營造到Ivy League味道。

菲林質感幾乎是當下必要元素，進一步是更隨性的「傻瓜機」或寶麗來效果，構圖亦像旅行家庭照，或是看似翻閱老爸年輕時的舊相薄。有些品牌更直接找有專業背景的素人來做模特兒，新面孔所帶來的真實感更勝一籌。即使手法看似隨便，但故事性還是不可或缺，足以引起觀眾對品牌衣物的感覺想像。

提到真實風格、素人新面孔等時裝拍攝潮流的起點，總是叫人聯想到Ralph Lauren，它有可能是第一個重用有色人種、亞裔模特兒的高級時裝品牌，到今時今日亦會用到充滿生活感的主題作時裝拍攝，雖然盛裝打扮去看網球比賽還是有點離地，但其貫徹始終的說故事手法是從來無落伍過。







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