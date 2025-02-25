五十之齡是時尚轉捩點？從《007》James Bond到《QUEER》，Daniel Craig真正擁抱老爸時尚！

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喜歡新系列007電影的人就會明白， Daniel Craig自己就是一個品牌，Reboot後完全推翻過去的演繹，塑造了最有血有肉的James Bond，同時亦算最違反英國紳士印象的一位，似殺手多過似間碟，穿Tom Ford西裝、酷像Steve McQueen的造型…從頭到腳的美國風，正如現實中的他一樣入籍美國，更加離英式時尚遠遠而去，換來是標準至極的 Rugged，現在來到這個大叔年紀又翻開新一頁，讓我們看到他真正享受的Dad Style（老爸風格）。

可能是Loewe將他改造了。從前的 Daniel Craig似是不太喜歡Layering穿搭，只在他精煉的肌肉軀體上穿上一件牛仔褸或皮褸已經夠完滿，但近年代言Loewe的他簡直煥然一新！粗獷剛陽的外形穿著Cozy又年輕玩味的針織物，略帶Punk look的髮型與表情神態，像大孩子一樣玩表情，不就是終極的Dad Style？略帶懷舊的色調再加上斑斕圖案飾物，效果非常討人喜歡。

踏入五十之齡好像是他的時尚轉捩點，也就是大概五、六年前我們較常見他身穿粉色或大紅大紫的出席活動。回到2022年他上一個代言的品牌Belvedere廣告，雖然仍很忠於過往的Daniel Craig，貫徹男人的浪漫，Biker皮褸配太陽鏡是預期中的帥氣，但跳舞環街的玩味驚艷，甚至於製作特輯裡突然跳落水的他，都跟過去很不一樣，也許是近年拍攝新戲《Queer》為他帶來不少影響。現階段的是全新老爸版Daniel Craig，不再是那個身穿窄身Tom Ford的肌肉男007。







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