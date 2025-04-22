英國古著遊：拜訪百年吊帶老牌Albert Thurston廠房、參觀從零開始的鞣製過程！沿路踏上伯明翰美食之旅

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傳統工藝衰落、世界工廠抬頭是很多時裝大國面對的局面，在英國尚有一個吊帶品牌Albert Thurston能夠屹立至今，自1820年起堅持百份百本土生產，廠房位於Leicester住宅區、屬以前英國時裝業的生產重鎮。早前筆者有幸作拜訪並經廠長同意進行拍攝，歷年來可有不少香港男士使用Albert Thurston吊帶，但筆者還算第一個踏足廠房的香港人。

Albert Thurston選料嚴謹，主要採用意大利牛革並以天然植物鞣製，由皮革部件到車縫織帶皆在自家廠房內完成所有工序，全部師傅也是經驗匠人，每件製成品氣派超然，難怪深得荷李活影圈的厚愛，007及多個經典電影主角也是用Albert Thurston，我們更在物料倉庫遇到《Killers of the Flower Moon》Leonardo DiCaprio那款啡色直間吊帶。

離開Leicester便到鄰近城市Birmingham的唐人街，一嘗當地知名日本料理「匠」。這家店由香港師傅擔任主廚，在Trip Adviser的評價甚高，由刺身、壽司、湯麵到燒物皆令人感受到是非常用心製作，用上歐洲新鮮海產更帶來不一樣體驗，完全能滿足到歐遊時突然泛起的日本Homesick。

參觀廠房的過程還見識到不少過百年歷史珍藏，完整片段及美食之旅可收看YouTube影片頻道







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