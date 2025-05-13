天橋上亮眼的時尚細節：撞色Piping滾邊設計，增添夏日休閒感 ！

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各大時裝品牌的Resort Collection經已發佈了好一段時間，但真正「見街」踏進民間衣櫥還是近排的事，在外套款式當中更有個經典細節不斷出現，就是撞色的「Piping 」滾邊裝飾，這本來常見在休閒襯衫或睡衣上的縫紉技術，現在基本上已擴展到不同衣物範疇上，尤其是像Dolce & Gabbana配上真絲布料的效果更添奢華。

除了圍邊車縫，另一種做法是拼上緞帶，像紳士晚禮服的效果一樣，但在設計師發揮創意之下，出來的觀感也不一定古典傳統，正如Alexander Mcqueen S/S25這件紅邊藍blazer，將尋常的大尖領比例誇張地縮小，反而突出孖襟的輪廓，Gothic、Punk味還蓋過了正裝洋服風格。

近年也很流行這種整件鉤織而成的Raffia Jacket，邊沿的撞色效果是最亮眼的地方，筆者特別欣賞Dolce & Gabbana S/S25這件單褸，從膊頭接駁位及貼袋的織法都盡見造工心思，加上草織物料本身就充滿渡假風情，在炎熱的夏日穿著更是休閒自在。

以上細節經常出現在Ivy、Preppy等學院時尚之間，可能大家會立即想起美國Ralph Lauren甚至日本風格，但事實上這種設計起源於歐洲的college blazer，屬英國大學生的Rowing/boating划艇競技日服飾，誇張拼色的原意是讓人從遠處亦能分辨不同隊伍，設計傳承到今時今日依然是時尚亮點。







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