全球首間開放式博物館V&A East Storehouse：貼地親民的倉庫形式，近距離欣賞文物珍品！

一流博物館往往有種震撼人心的威力，同時作為各國大眾文化水平的指標。正當世界頂尖的新館建設均在提倡智能科技、彰顯高級氣派，幾個月前才於倫敦開幕的V&A East Storehouse卻反其道而行，以貼地親民的「倉庫」方式呈現文物展品，為觀眾提供一個近距離欣賞、隨心閒逛的全開放式博物館體驗。

選址東倫敦Stratford區域，屬近十年新發展的體育館、時裝學院、大型商場及樓盤供應重鎮，回想起廿年前這裏仍是環境欠佳的東倫敦舊區，今時今日可算徹底被士紳化了。這些城市發展與取捨亦被英國人視為重要歷史部份，V&A East Storehouse其中一個厲害之處便還原舊建築並呈現到觀眾面前，例如將1972年建成、2017年遷拆的東倫敦公屋Robin Hood Gardens局部收藏，現在連同設計師及住客的紀錄片故事完整展出，散發一陣社區藝術感。另一邊廂有著名建築師Frank Lloyd Wright替零售巨頭Edgar J Kaufmann設計的辦公室，原始風味的柏木加上現代建築幾何元素，展示著同樣於70年代的另一個花花世界。

喜歡建築或室內設計的觀眾來到這裏，還可見到1490年的西班牙宮殿天花Torrijos Ceiling重現眼前，躺在椅上欣賞的感覺異常奇妙。同場總共有兩萬五千件館藏交替展出，由中世紀藝術到Pop Art共冶一爐，雖然叫人有點眼花撩亂，但每次來到也可集中注意力在自己希望探索的領域，又或是放空逛逛隨心感受也不錯。

V&A的家具及設計小物同樣不容忽視，簡單一組英國製的學生桌椅都充滿美感。可別忘記這裏可以預約觀看展品作資料搜集或研究，還有本月新開的David Bowie展館，加上不斷有新品「上架」，要有心理準備在這裏待上一天，也未必能足夠將內容完整消化吸收。

V&A East Storehouse

地址：Queen Elizabeth Olympic Park, East Storehouse, V&A, Parkes St, London E20 3AX, United Kingdom







