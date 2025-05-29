當Balenciaga變成Valentino：為救Gucci，開雲集團犧牲Balenciaga？

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早前奢侈品集團Kering向外宣佈正式委任Valentino前創作總監Pierpaolo Piccioli為Balenciaga新掌舵人，接替將於今年7月正式離開的Demna Gvasalia。當我一看到這個消息時候確實有點愕然，怎會想到開雲集團竟然會找一位設計風格和Demna Gvasalia南轅北轍的設計師去接管Balenciaga，但最離奇是，Demna Gvasalia不是被開雲集團拋棄，而是被調派去拯救集團最核心品牌Gucci。

要知道Demna Gvasalia在去年10月才與集團續約，代表開雲集團對他主理的Balenciaga仍很有信心，既然認為Demna Gvasalia那些主張二創及反智的設計風格仍可以在市場上佔一席位，為甚麼又要聘請崇尚優雅派系的Pierpaolo Piccioli來將Balenciaga改頭換面，為甚麼不直接從團隊晉升副手來擔任創作總監，去延續品牌現有風格？如果是為了避免Demna Gvasalia主理的Gucci會與風格相同的Balenciaga打對台，那豈不是為了拯救垂危的Gucci而選擇了犧牲Balenciaga？

開雲集團忽然決定委派Demna Gvasalia去Gucci掌舵，相信是因為經過Sabato De Sarno兩年洗禮後發現那種簡約Quiet luxury在Gucci身上行不通，在無計可施下決定放手一博，讓喜歡嘩眾取寵的Demna Gvasalia去改革Gucci，而最直接就是將Balenciaga那一套方程式複製在Gucci身上。

Gucci在較早前發表的2026早春系列，雖然是由創作團隊負責，但已經隱約看到是為迎接Demna Gvasalia上任前準備的風格轉型。當Gucci將會變成Balenciaga，而Balenciaga不再是Demna Gvasalia的Balenciaga，那班追隨Demna Gvasalia的忠實顧客順理成章必定會跟隨他到Gucci，相信這都是開雲集團計算之內，才會作出今次的人事調動。

但當Balenciaga變成Valentino的模樣，一直鍾情Valentino那簡約優雅的忠實粉絲會因為Pierpaolo Piccioli過檔而變節嗎？這點我有所保留，因為Balenciaga經過Demna Gvasalia這10年洗禮，在市場已經躋身成為新世代追捧的潮牌，縱使Pierpaolo Piccioli將會在美學層次上提升Balenciaga格調，但相信短時間內未必可以將舊顧客群轉移到Balenciaga身上，因為Pierpaolo Piccioli的設計風格其實並不鮮明，顧客在市場上很容易找到替代品，除非他會作出新嘗試一改以往在Valentino時期的設計，將Cristóbal Balenciaga的剪裁工藝及建築美學，再融入Demna Gvasalia對社會文化的另類理解去重新包裝Balenciaga，否則，我預見不到Balenciaga在未來會有令人眼前一亮成績，更遑論滿足到開雲集團對營利增長的期望。

這麼多年在時裝界，就只有John Galliano可以在Dior及Maison Margiela兩個風格截然不同的品牌，能夠創造出兩種截然不同的服裝設計，而又同時獲得時裝界認同及商業成就。但很無奈地，Pierpaolo Piccioli既不是屬於John Galliano那種對創作及剪裁極度執著的設計師，又不是Demna Gvasalia那種話題製造者，所以今次開雲集團這個如意算盤，恐怕都難以打得響。







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