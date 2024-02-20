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在剛過去的新年，看了最近大熱的劇集《繁花》，嘆為觀止。當然是因為王家衛，才讓筆者有了好奇心，花一星期把它看完。這部劇集用了六年時間籌備、三年時間拍攝，又近十年磨一劍的王導，果然不負所望，呈現出極為驚艷的作品，從劇情、拍攝手法、鏡頭呈現、到人物刻劃細節、心理狀態、時尚服裝、時代背景……實在太好看了！

時代變了，現在的人都會一邊玩電話一邊看劇，又或是用倍速加快進度、沒耐性之下去看濃縮版；但《繁花》不會，《繁花》把筆者的螢幕定格，喚醒了久違的耐性，似乎很久沒試過這麼認真去看一部劇集，還嫌不夠，還想再重來一遍。不要以為王導只會耍《2046》的花樣、《阿飛正傳》的撲朔迷離，在劇集的處理上，也算是比較落地，不會太艱澀難明。

故事改編自小說家金宇澄的同名小說，重現90年代的上海，講述改革開放初期發跡於上海黃河路商人阿寶（由胡歌飾演）的故事。當中黃河路餐廳之間的較勁、成衣貿易戰爭，以及股票市場的戰役，節奏都非常明快緊湊、精彩絕倫，關於人物的部份，更是活靈活現，這讓我容後再談，今天就先來看看昔日的上海時尚、穿搭美學。

在90年代，西裝是上海男士做生意的門面，爺叔在第一集就幫阿寶訂製西裝：「西裝第一要看料子，一定要英紡，純羊毛的。夏天嘛，派立斯、凡立丁；冬天嘛，法蘭絨、軋別丁、舍維呢，都要英國花呢的。」由此可見，是多麼的講究。而當中，最為重要的就是量身訂製，就連墊肩、口袋、內襯都必須如此，主角阿寶從工人的身份，搖身一變成為了寶總，就是由此開始。

劇中，由Giorgio Armani提供及度身訂製的多套服飾，以西裝、大衣為主要款式，體現其低調典雅的紳士形象，不論是雙排扣西裝、三件頭西裝、黑色大衣都是劇中常見的造型，胡歌把角色發揮得淋漓盡致，再配合這樣極致的時尚，完全是王家衛鏡頭下的典型男角色。

《繁花》將上海一城的繁華面貌幾乎神還原，佈景據說花了23億打造，成功呈現當時充滿機遇的上海面貌，從黃河路、和平飯店、百貨公司，到蝴蝶酥、排骨年糕、凱司令蛋糕、光明牛奶等上海味道，都在電視劇里多次出現，連一個杯子、一包香煙、一道門柄，都能看出細節，這就是功力所在。這部劇嘛，真是值得一看再看的！下回，再繼續分解眾多女性角色的情感糾葛以及精緻的時尚服飾吧！







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