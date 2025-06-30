4個韓國小眾品牌，讓你輕鬆穿出高級感！時尚女王車靜媛聯乘MO-NO-HA、IVE張員瑛熱捧Low Classic

加入最愛專欄 收藏文章

韓流熱潮直捲全球，近年愈來愈多韓國本地小眾品牌崛起，為國際時裝界帶來性價比高的高質感設計服飾，成功讓時尚迷身體力行、親身衝到韓國入手。這次精選4個人氣急升的韓國女裝品牌ETHOS、MO-NO-HA、Lc、eunoia，風格從法式簡約、極簡美學到IG熱捧的仙氣穿搭， 走在街上也不會輕易撞款！

長期Sold out！法式完美版形剪裁ETHOS

若鍾愛低調中見精緻細節，ETHOS 絕對是衣櫃裡不可或缺的存在。品牌以「同理心」、「信任」為創作核心，強調服裝與人的情緒連結。設計師就連最基礎款式都會加入細節位，使用高質面料配合細致剪裁，其版形都專為亞洲人身形打造，穿上身盡現Oversize設計的簡潔線條，讓每件單品都散發出一種內斂卻難以忽視的吸引力，難怪每次推出新品，即時被識貨者搶到 Sold-out ！

下一頁：時尚女王車正元聯乘！韓式極簡美學代表MO-NO-HA







【說說心理話】照顧者壓力大 情緒出現問題應找心理醫生！嘉賓：「雖然很貴，但是值得的，他救了我一命！」► 即睇