Fashion
先行入手 - Onki Chan

加入最愛專欄　 收藏文章　

17/07/2025Text: Onki

戴上後一秒小顏！2025年太陽眼鏡推薦 ：$4,000以下入手CHANEL、Dior名牌太陽眼鏡！還有親民韓系小眾品牌

#glasses #Trending Items #Fashion #潮流趨勢 #掃貨 #2025太陽眼鏡推介 #黑超 #名牌太陽眼鏡 #墨鏡 #Eyewear #Chanel #Sunglasses #Celine #LOEWE #Dior #韓國太陽眼鏡 #日本太陽眼鏡 #太陽眼鏡 #Shopping Guide

　　一秒小顏？誇張的粗邊菱角設計正是 2025 春夏的時尚密碼！大方膠框與幾何形狀的完美結合，不僅能修飾臉型，更讓你的造型瞬間加分。盤點今季必買$4,000以下CHANEL、Dior、LOEWE等名牌太陽眼鏡，以及在潮流指標韓國時尚界冒起中、性價比高的大熱黑超品牌，總會找到心水的款式！

 

一秒小顏誇張菱角設計 CHANEL、Dior、LOEWE

 

　　星味十足的復古粗框熱度不減，今季Dior 的 Butterfly S2F 黑超以極具辨識度的蝴蝶形狀設計，粗邊膠框與柔和的漸變鏡片搭配，不僅帶來復古感，還能修飾臉型，讓輪廓更加立體。而LOEWE 的 Beveled Square呈現俐落方形框架設計，並在鏡腿處加入品牌 Anagram 標誌，既低調又充滿細節感。此外，CHANEL、BOTTEGA VENETA及 CELINE 都有推出粗框眼鏡， 全部$4,000以下即可入手，算是抵玩的入門飾品！

 

Dior Butterfly S2F $3,600

Source/ Dior

 

Dior Pacific S1U $ 3,600

Source/ Dior

 

CHANEL sunglasses  $3,800

Source/ CHANEL

 

BOTTEGE VENETA Classic Square Sunglasses $ 3,060

Source/  BOTTEGE VENETA

 

CELINE Square acetate sunglasses  $1,680

Source/ MYTHERESA

 

LOEWE Beveled Square Maxi Anagram sunglasses $3,200 

Source/ LOEWE

 

LOEWE Paula's Ibiza Flower cat-eye sunglasses $ 2,445

Source/ MYTHERESA

 

Chloé Aly square sunglasses $ 3,440

Source/ MYTHERESA

 

Gucci Logo cat-eye sunglasses $ 2,950

Source/ MYTHERESA

 

查詢： DiorCHANELBOTTEGE VENETALOEWEMYTHERESA

 

下一頁：韓國時尚界冒起！ GM平替Neoteria、Blue Elephant 太陽眼鏡

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

Screen Sensations
More On 先行入手
You May Also Like
#glasses #Trending Items #Fashion #潮流趨勢 #掃貨 #2025太陽眼鏡推介 #黑超 #名牌太陽眼鏡 #墨鏡 #Eyewear #Chanel #Sunglasses #Celine #LOEWE #Dior #韓國太陽眼鏡 #日本太陽眼鏡 #太陽眼鏡 #Shopping Guide
More on Fashion
Popular Tags
#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#Very Peri#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#est#北宋汝窯器
Fashion Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
關稅戰
貨幣攻略
More
Share