04/08/2025

Jisoo 也愛的 Sporty Chic 風格！寬鬆運動褲 + 極簡上衣，輕鬆穿出慵懶時尚感

　　說起日本女性的穿衣哲學，一定會想到的是精緻、合身、場合明確 —— 畢竟在這個男權意識依然根深蒂固的社會，太浮誇被批評、太隨意被說不專業，女性如何打扮、怎樣給人「得體」印象都會被社會大加檢視。對很多女生來說，日常一條裙子、一雙高跟鞋，幾乎是工作的最低門檻，但在2025年夏日的東京街頭，運動褲 (Sweat Pants) 成為日本女生的潮流符號，把運動褲穿進高級餐廳、職場辦公室，日本女生正為「得體」的刻板審美重新定義。

 

　　過去幾年，全球Sporty Chic 風格崛起，當運動褲悄然走上舞台，讓女生們可以借機來一場華麗的反擊 —— 不再委屈自己迎合社會刻板審美，而是勇敢主張舒適、自在。剛看到一個日本街訪節目，鏡頭下的年輕女生大方穿著運動褲赴高級法國餐廳跟男友約會、甚至當作上班造型，那條原本讓人聯想到「不打理」、「偷懶」的運動褲，被升級為潮流必備item，反映了日本女生透過服裝主動打造屬於自己的舒適與時尚新風格。

 


Jisoo＠BLACKPINK
Source/ IG@sooyaaa__

 


日本女優 安達佑實
Source/ IG@_yumi_adachi

 


RHC Sweat Pants  ￥20,900
 Source/RHC

 

　　由奢華品牌Miu Miu、Phoebe Philo到日本國民服飾品牌GU、Uniqlo都推出運動褲，為這股新風氣推波助瀾，同時受到Sporty Chic風格代表Jisoo的影響，女生們都利用寬鬆直筒運動褲，搭配極簡上衣、同色系營造「套裝感」，連男生們也直呼「Kawaii」。而一向是時尚穿搭指標的日本女優安達佑實，最近也穿上自家品牌Torico的立體花運動褲，旋即成為日本女生模仿對象，證明只要配搭得宜，運動褲一樣可以穿得高級、可甜可鹽！

 


Americana × 6(ROKU) SWEAT PANTS￥28,600 
Source/ United Arrows

 


Miu Miu Embroidered piqué shorts $ 8,300
Source/ Miu Miu

 


Phoebe Philo TRACK SHORTS $6,700 
Source/Phoebe Philo

 

