保值耐看不過時！2大東京最強 Hermès 中古飾品寶庫：親民價入手稀有經典 Vendôme 系列，還有人氣豬鼻首飾！

有留意開日本中古名牌市場的話，應該都有聽過東京最大中古名牌手袋散貨場「日本東京二手名牌特賣會」，場内匯集數以萬計的 Hermès 、Chanel、LV 等二手包包及 Cartier、Tiffany 等品牌的珠寶首飾。說實話，筆者覺得近年這裏的品質似乎有點走下坡，真正古著玩家現在都會將目光投向東京小型的中古專賣店去，靠著一點門路、一點運氣，反而更容易以親民價格挖到真正稀有的珍品。

在東京新木場有間備受時尚界喜愛的古著古精品店「BAY Apt.」，這家位於木材加工工廠樓上的隱蔽小店，只在周末及假日開店，店主在時尚界打滾了二十年，對於 70 到 90 年代的設計品牌古著有著極高的敏銳度。由於累積了多年的經驗和人脈，店主經常找到真正寶藏級的珍稀單品：從 Hermès by Martin Margiela 珠寶及服飾、Phoebe Philo 時期的 CELINE 到 Levi’s 經典牛仔系列，選品範圍廣泛，單是看店內的 Hermès 經典收藏，已經有充分理由說服自己大老遠跑來。

而日本最大規模的複合型復古平台 Vintage Collection Mall，在澀谷 PARCO 開設的實體店「VCM MARKET BOOTH」採用市集輪替形式、邀請不同的個性古著店進駐，而店內常設的「VCM COLLECTION STORE」則必須預約才能到訪。在這裏「配貨打折價」的Hermès豬鼻飾品並非主打，大家反而可聚焦在 1960-80 年代 Vendôme 系列、已停產或罕見Hermès銀製品。筆者最愛 Hermès Vendôme 系列那種質樸硬朗的風格，其標誌性的霧面質感會隨時間及使用者習慣而養成出獨一無二的痕跡，由於這類作品的數量極稀少，近年來價格水漲船高，成為極有市場價值的搶手收藏。

喜歡逛大堆頭市集的朋友，VCM 每年在橫濱會舉行多次「VCM VINTAGE MARKET」古著市集，市場內有超過150間日本頂級古著店齊聚一堂，行一圈有如走了一趟古著博物館，大開眼界。

查詢：BAY Apt.、VCM







