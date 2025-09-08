Fashion
08/09/2025

KHAITE 是下一個 THE ROW？ 紐約設計師打造的低調 Quiet Luxury 極簡品牌！

　　世事就是很諷刺，當人人都費煞心思想掌握一夕間能大紅大紫的流量密碼，但偏偏在2025時尚界爆紅卻是幾乎不做宣傳的THE ROW，近日更盛傳Chanel與L’Oreal都已經入股。作為當紅的風頭躉，THE ROW最具代表性的Margaux手袋定價接近港幣四萬元，對於大多數消費者而言，確實是一筆不小的投資。尤其在當前經濟市道未明的情況下，大家更傾向於尋找性價比更高的奢侈品牌。而這時候大家可以考慮另一個低調奢華的新星—KHAITE， 絕對值得提前布局的先行入手！

 


25 秋冬系列THE ROW的伸展台上可看到全新的織皮小包登場，瞬即成為筆者今季最愛包款。 
Source/ THE ROW

 


THE ROW Soft Margaux 15 Bag in Leather $42,300 
Source/ THE ROW

 


KHAITE Crosby Bag $33,600
Source/ KHAITE

 

　　於2016年在紐約創立的KHAITE，品牌設計師Catherine Holstein曾4次拿下美國 CFDA時尚大獎的年度女裝設計師獎，出道不久就以其極簡中帶有細節的手工設計、高級物料及簡約剪裁打出名堂。極簡設計並非虛無空白，用質感、廓形、天然材料表現獨特個性的設計，將美式實用主義結合優雅剪裁，每一件單品都給人一種不費力卻充滿氣場的感覺。就是這種從容的舒適感，虜獲了Kendall Jenner、Hailey Bieber及孔曉振等時尚Icons的注意，讓品牌輕鬆晉身為Quiet Luxury代表品牌一員。

 


KHAITE  FW25
Source/ KHAITE

 

　　KHAITE的包款設計延續一貫的極簡風格，沒有浮誇的大Logo，卻以優雅的輪廓、嚴謹的結構比例和頂級皮革質感，展現獨樹一幟的辨識度。包包所使用的皮革包括意大利頂級小羊皮、小牛皮、鱷魚皮及麂皮等，強調結構與材質間的平衡。每一個包款都帶有手工製作的細膩感。初次認識KHAITE應該是方形輪廓Blake Bag，包包強調鮮明結構線條，採用柔軟的山羊皮革與金屬細節，帶有Phoebe Philo時期的Old Celine風格，既能肩背、斜背，也能手提，展現極致多功能性。

 


KHAITE Blake Crossbody Bag $37,000
Source/ KHAITE

 


KHAITE Medium Lotus Tote $35,000
Source/KHAITE

 

　　而在2025秋冬大騷上Crosby Bag 吸引了時尚界的注目，以極具質感的意大利小牛皮製作，低調中展現出獨特的紋理感，雙手柄設計和頂部拉鍊封口，厭惡了廢包的實用主義女生會愛上這個大包包外，另外還有百搭的Lotus Tote及 Olivia Hobo半月包，跟今季大熱的毛毛大衣及皮褸是天生絕配，錢包瞬即失守。

 


KHAITE Medium Olivia Hobo $21,500
Source/ KHAITE

 

查詢：KHAITE

 

 

 查詢：KHAITE

