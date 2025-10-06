2025 秋冬最值得入手波鞋 TOP 8 ！JACQUEMUS x Nike 到 Valentino x Vans，轉季買鞋不需理由！

加入最愛專欄 收藏文章

從電商平台的銷售數據顯示，上半年的熱門商品前十名中有六項都是鞋子，筆者對這個結果其實並不意外，畢竟對女生來說，鞋子從來不只是穿搭單品，更是情緒的出口、自我風格的延伸—「開心買鞋，不開心也買鞋」，這句話早已刻烙在無數女孩的靈魂中。即使鞋櫃早已塞滿、嘴裡喊著要斷捨離，但一到換季，總能輕易打破「不再買鞋」的承諾。說到底，女生換季買鞋，真的不需要任何理由！

要搶到潮鞋，不少鞋控早在時裝周天橋上亮相時就已盯緊目標。今季波鞋最受矚目的莫過於 TOGA x ASICS GEL-CUMULUS 16 TG。這雙鞋在年初的倫敦秋冬時裝周上大放異彩，隨即引發鞋迷瘋狂關注。ASICS SportStyle 首次聯手日牌 TOGA Archives， 就以 Gel Cumulus 16 為藍本，三種配色鞋子均加入 TOGA 招牌金屬鉚釘裝飾、西部雕花裁片及民族風索繩鞋帶，由於太受歡迎，在十月初在TOGA官網抽選販售，未上市已完售，想要的話看來只能捱炒價。

另一雙筆者早就列入「必搶清單」的 JACQUEMUS x Nike Moon Shoe，這對由Nike共同創辦人Bill Bowerman 在1972 年親手打造的跑鞋為基礎，今次JACQUEMUS推出的全新版本就改用褶皺尼龍鞋面與 Nike Regrind 外底，搭配 JACQUEMUS的極簡優雅美學，呈現流線貼地的鞋型。細節更是精彩，皮革 Swoosh、聯乘標誌與專屬鞋盒，不僅致敬 Nike 的歷史，更為此聯乘版本大大增值！同樣在今年三月巴黎時裝周搶盡風頭的Valentino x Vans，Valentino總監揀選了Authentic 經典鞋款，鞋身換上 Valentino Le Chat de la Maison 貓咪圖案等6款印花設計，剛剛新鮮熱上架，值得入手！

若鍾情今年由年頭紅到年尾的Sneaker Loafer，可以入手HOKA 的Bondi Mary Jane，靈感取自HOKA 鞋款Bondi，以經典厚底澎潤結構重新詮釋Mary Jane，混搭設計的鞋子配備三種可替換鞋帶設計、皮革鞋面及金屬配件細節，相當百搭。而HOKA今季更與BEAMS為 CLIFTON ONE9推出Mineral Brown及Forest Green兩款專有限量配色，難得地提供女裝尺碼，喜歡HOKA的女生們，終於不用再羨慕男生了！ 易搭配、買再多也不怕的 Song for the Mute x adidas Originals， 迎來了第六次聯乘。這次驚喜地以 Taekwondo Mei 與 Adizero PR 為主打，兩雙鞋型各有特色：Taekwondo Mei 以麂皮材質與薄底設計抓住秋冬潮流，而 Adizero PR 則以不對稱鞋帶與仿舊細節演繹復古田徑鞋的全新樣貌，滿滿玩味設計讓人愛不釋手。今個秋冬值得入手波鞋選擇太多了，大家會揀邊對？

查詢：TOGA、JACQUEMUS、Valentino、BEAMS、HOKA、Song for the Mute、HYKE







