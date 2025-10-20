從手工匠心到時尚焦點！日本製造最強針織衣物 2 大品牌，藏著怎樣的針織美學？

加入最愛專欄 收藏文章

剛結束的日本之行，一段在小眾服飾店的小插曲至今記憶猶新，海外顧客手中拿著一件設計簡約的針織開襟衫反覆端詳，向店主詢問：「這是日本製造嗎？」當聽到否定的答案後，他隨即放下前一刻已立定主意要入手的衣服，默默離開，似乎長久建立起來的「日本製造（Made in Japan）信心保證」仍然屹立不倒。

日本人對於「好物自留」有一種近乎執拗的堅持，那些真正能經得起挑剔的優質物品，往往為內行人之間的小眾珍藏。隅然間從時裝賣手的日本友人口中洩漏出：針織物必買山形縣產，筆者才知道原來自昭和時代以來，山形縣早已是日本針織製品的核心重鎮。近年當地工場相繼由年輕一代接手，將代代相傳的傳統技法與現代技術巧妙融合，憑藉傳承多年的針線技藝，織出手感柔滑、重量輕盈的時尚針織衣物，當地冒起得最快的BATONER及THIS IS NOT A SWEATER.正正為山形針織賦予了全新樣貌。

在山形縣眾多針織品牌中，在山形縣寒河江市有超過 60 年歷史的針織工坊Okuyama Meriyasu，原為各大品牌代工生產針織衣物，直到年輕傳承人接手、並於2013年成立了自家品牌BATONER，就以一件SIGNATURE CREW NECK 羊毛衫，成為日本時裝友的衣櫥必備單品。改良了老款毛衣的經典版型的SIGNATURE CREW NECK 船員領羊毛衫，以自家開發、交由山形本地的工廠完成紡紗、染色等關鍵工序的SOLID WOOL製作，毛衣穿久了也不會變形與起毛球。另一推介以75%羊絨與25%狐狸毛織成套頭連帽衫，穿在身上指尖觸碰到紗線那無與倫比的輕柔舒適，即使經歷多次洗滌，仍能保持彈性與版型。

如果說 BATONER 是山形傳統針織工藝的守護者，那麼米富繊維株式会社則是山形針織的革命家。山形縣的山邊町是日本國内知名的針織小鎮，這裏的針織產業緣起於二戰前，小鎮以牧羊業為主，戰後物資匱乏，唯一能利用的便是手邊的羊毛，於是當地人便憑著雙手，開始製造手工編織的毛衣，久而久之，這裏便成了日本的針織重鎮。

屹立了 70 年的米富繊維株式会社就見證了當地針織產業的起落，現任第三代傳人大江健在2010年創立了自家針織品牌「COOHEM」，以「這不是毛衣（THIS IS NOT A SWEATER.）」的概念，用了針織界從未見過的交編方法拼織結合多種材質，將這門傳統工藝帶入全新的領域。其TWEED KNIT軟呢混織針織系列，結合民族圖騰與現代元素於設計中，讓針織衣履多了份童趣。而在「COOHEM」成立10年後，推出了僅專注於毛衣品牌「THISISASWEATER.」，這個品牌的理念更簡單也更執著：用高質量的羊毛及羊絨等天然材質，打造出新穎又不會隨時間流逝而顯得過時的跨世代毛衣。老闆可說是對自家品牌充滿信心，若「COOHEM」與「THISISASWEATER.」衣物出現小損傷，顧客只要付運費，品牌會提供免費修補服務，終生保用，這不僅展現了職人對材質與工藝的絕對自信，更體現了日本人珍惜物品、延續價值的文化精神。

查詢：THISISASWEATER.、BATONER、Yonetomi







