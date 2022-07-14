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泳衣的季節再度來臨，無論去遊船河、曬太陽、一家大小去海邊玩樂，還是去海洋公園新建的水上樂園，一件泳衣是必不可少的。若然你擁有魔鬼般身材性感，大膽的三點式或許會為你加分，不過裸露已不再是泳衣的關鍵字。比起性感，現時的女士們對泳衣或服裝的要求更注重質感、設計及身體塑形。一件設計精良的泳衣能以剪裁美化身型、與時尚潮流接軌，特別的設計還讓穿著者感到自信！正在準備出海Look？先看看這3個泳衣潮流！

突出腰線 Emphasised Waistline

一件毫無設計的連身泳衣往往會讓穿著者看起來顯胖，缺乏了特別的剪裁讓身體更像圓柱體！其實女性身體如藝術品般有著不同的曲線，腰線則是塑形最重要的，它雖是身型最細的部位，卻能拉長下身比例。在高腰的位置加一條時尚的腰帶、或者在腰線位置採用鏤空設計，都能突出腰線，顯露女性的好身材。

款式推薦

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