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闊腿喇叭瑜伽褲

近年不少品牌推出了闊腿瑜伽褲，以透氣、彈力的運動面料製作，加上時尚的束帶、開衩、波浪邊設計，舒適又時尚！一套衣服便能應付都市人周末排得密質質的行程，無論逛街、看電影、瑜伽課都很適合。比起緊身的瑜伽褲，闊身的版形有修飾腿部線條的作用，能遮蓋小腿和小肚，將腿長延至鞋面，外觀上還能避免不少過緊的尷尬問題。

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