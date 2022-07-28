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Chriselle Lim（@chrisellelim）分享的貼文



今年Chanel熱賣款Chanel 22手袋主打方便及大容量，繼推出迷你尺寸及背包款後，再推出了46cm乘46cm的大尺寸。若你與Chriselle Lim一樣有一副好身形，以大尺寸手袋搭配夏日簡约貼身穿搭，更具時尚感。



Dior Book Tote



Dior Book Tote自推以來得到眾多名人喜愛，已成為品牌的經典手袋系列，每年推出的新顏色及花紋都帶來驚喜。



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