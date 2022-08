Fashion



收藏文章 消費券2022:網購平台SSENSE、TWIST、Lane Crawford春夏大減價!Burberry、Fendi、Prada大牌與小眾設計品牌有折!快入手心水靚包! 對香港人來說,除了最新「3+4」檢疫安排消息公布,另一樣令人在下雨天提起勁的事,就是新一期消費券到手!雖然今次電子消費券分兩期派發,令不少人都未有太大意欲購物,反而決定在日常生活中消費,但對於各位愛美的女生,有了「零用錢」、「閒錢」就當然有藉口要買包包!為大家介紹3個網上購物平台減價優惠,由Burberry、Fendi、Prada等大牌,到A.P.C、MM6 Maison Margiela及Jil Sander等小眾設計品牌都有減價,不容錯過! TWIST:線上線下大減價 適逢新一期消費券派發,TWIST由今個星期開始於各大分店推出春夏折扣優惠,而TWIST eShop亦同步進行,Burberry、Bottega Veneta、Fendi、Prada等大牌都有減價,不少經典靚款靚色更低至6折,想入手新手袋的話,就快點看看有沒有心水! Prada Small Saffiano Leather Prada Panier Bag Prada近年隨著時尚界的復古熱潮而再之興起,帶有Vintage味的款式更是時尚迷的最愛,例如這款 採用Saffiano皮革製作的迷你Panier Bag,配上灰粉簡約時尚配色,輕易襯出低調型格的造型。 Burberry Leather TB Shoulder Bag 近年Burberry作品牌改革並決心打入年輕時尚界的市場,TB Logo系列就變成了新一代IT Bag,這款腋下單肩包以堅挺的小牛皮製成,Warm Tan啡棕配色與手袋中央的TB Logo金屬扣,兩者配襯出特有的復古氣息,甚有中古手袋的感覺。 Fendi Mini Sunshine Shopper 斜揹包 膚粉紅色的袋身,袋中央的「FENDI」字樣印花,再襯上琥珀紋手提,這個Mini Sunshine Shopper迷你手包,雖然外型嬌小卻精緻玲瓏,如果你近來都迷上了Fendi的低調奢華風,平日又喜歡休閒時尚造型,不妨考慮一下! Bottega Veneta Cassette 迷你水桶袋 Bottega Veneta的編織皮革Cassette系列,連編者也是粉絲之一,比起其他Crossbody款式,這個迷你水桶袋款更顯可人的少女感,雖然像是「小廢包」,但容量絕對不算小,出席周末愉快約會最適合! 下頁睇SSENSE減價!



