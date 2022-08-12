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又一位時尚巨星隕落了，是日本傳奇設計師三宅一生（Issey Miyake）。每每聽到這樣的消息都讓編輯一陣唏噓。上世紀末是時裝設計最蓬勃的年代，時裝不只是簡單、實用的衣著，反而有如藝術品，時裝秀就像一場博物館的表演，而每個設計師都翚作品展現自己的才華。三宅一生就是在70、80年代震撼全球時尚美學的日本設計師，他的設計理念既大膽又注重實用，受到不少名人喜愛，當中喬布斯就是其中一位，他的黑色高領衫就是出自三宅一生之手，還有以三角形拼湊而成知名手袋Bao Bao。但三宅一生的傳奇設計遠不止於此，讓我們來回顧他的設計「褶學」吧！

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日本時裝設計鼻祖之一

三宅一生是在70、80年代把日本時尚地位推高的3位傳奇設計師之一，另外兩位大家也不陌生，是川久保玲及山本耀司（Yohji Yamamoto）。三宅一生本人不如另外兩位高調，但三位對時尚界的貢獻卻不分上下。

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三宅一生在1938 年出生於日本廣島縣，他在7歲時經歷了廣島原子彈事件，曾見過戰後滿目蒼夷的日本，因此他對美麗的事物充滿著嚮往。

他是少數在當時能衝出國際的學生，在大學畢業後前往法國學習時裝設計。他曾擔任過知名設計師紀梵希（Hubert de Givenchy）的助手，隨後便往紐約進修，並與設計師 Geoffrey Beene 一起工作。雖然一直沉浸在歐美的時尚環境中，但他對歐美崇尚立體、誇張體型剪裁不感興趣，反而對時裝有自己獨特的理解，他更嚮往自然、舒適的服裝，於是返回日本自家成立品牌「三宅一生設計事務所」。他的這個決定奠定了其品牌之後的地位，因為歐美時尚圈在70、80年代，正擁抱與傳統主流審美背道而馳的日本文化，三宅一生獨有審美眼光為歐美時尚圈帶來新意。

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