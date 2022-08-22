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「時尚」就像是每個年代的藝術文化及潮流的反映，雖說時尚界暗藏著一個時代巨輪，每隔二、三十年，就會再次將某種獨特衣著打扮推捧為當季must-have，但不想讓自己以後看到照片才遺憾，好好領悟出「永恆經典時尚」的箇中真諦，除了讓我們永遠都能展現自信時尚一面，正確的投資衣物，也可替銀包少出一些不必要的血！

以下7個關於穿搭、購物的原則及技巧，就是讓你擁有永恆時尚高衣品的第一步！

永恆時尚守則 #1：不會只追求當下時尚

不論是小眾品牌還是奢華大牌，當每年、每季都不斷推出新品或時尚展時，各大傳媒就開始挑出獨特的單品作為當季「Must-have item」，再加上網紅及社交平台帶紅的一系列時尚單品，要追上的潮流未免太多了吧！因此比起絲巾背心、破爛牛仔褲、糖果色T-shirt，我們更應該投資在舒適又簡單的單品，謹記：Effortless chic就是永恆時尚的重點。

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