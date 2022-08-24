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BLACKPINK每個成員都屬超人氣，影響力不只在亞洲，更席捲全球，四人之中編者就偏愛留有一頭有型短髮的Lisa。Lisa有「人間芭比」之稱，她曾是時尚搜尋引擎《Lyst》10大最具影響力時尚人物排行裡唯一入選的亞洲人。難怪好眼光的CELINE設計總監Hedi Slimane一眼就挑選了Lisa，在短短2年將CELINE Triomphe關鍵字搜尋量增加近66%！她IG中所有的CELINE手袋，都讓女生們看得心癢癢。讓我們看看她如何搭配CELINE單品吧！

相比Chanel、Dior，CELINE並不是容易穿得好看的品牌，它的設計以70年代復古風為靈感，普通甜美的女生穿起來很容易有衣不稱身的感覺。而一頭短髮、有型的Lisa，就能為復古衣服增添一些叛逆感，讓整體風格更有層次、更年輕。這次的CELINE秋冬時裝騷Lisa 也有現身，造型不輸專業模特兒。

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CELINE秋冬新登場手袋

Lisa率先背上在今次秋冬時裝騷上登場的新手袋，手袋設計是每個品牌都具備的經典羊皮手袋，以車線在羊皮上製作出長方形狀。比起Chanel的菱格，Lady Dior的籐格紋及MiuMiu的人字紋來說更有現代感。配上做舊的銅色金屬鏈及極簡的金屬CELINE Logo，整個設計十分有型。不妨如Liza般以黑灰系穿搭，例如Biker皮褸、蛇皮金屬扣短裙、皮靴等等，襯托出手袋的搖滾氣質。

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