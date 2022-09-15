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過了甜蜜飽暖的中秋節連假，也是時候送走悶焗潮濕的炎夏，迎接秋冬季。不知道大家最近的早晚有否感受到一點微涼秋意，雖然氣溫依然高企三十度以上，但作為時尚迷亦開始要準備秋冬換季。比起春夏的色彩活力氣息，秋冬季造型更講究低調的高質感，北歐風冷色系穿搭Scandinavian Style就是很好的穿搭參考，今次推介5個北歐極簡風造型技巧，不論是日常上班服或約會服都適用，更能突顯個人高衣品。

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北歐風造型重點 1 ：全身只集中一個造型重點

北歐時尚的關鍵在於極簡主義、Less Is More，因此衣物的款式都是以簡潔、實用、耐看為主，即使隨著每年時尚界潮流而加入設計特色，在整體造型上也不會過於複雜、華麗，全身只會集中在一個穿搭重點中，例如是擁有獨特剪裁的上衣、心愛的新手袋、頭巾或帽子等，分配好造型的主角和配角，就一定能完成好看穿搭。

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