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對女人來說，買手袋永遠只有適合的理由，卻沒有不買的藉口。要投資名牌手袋，款式要選永恆經典、長青，也要乎合當季潮流。要數適合投資的名牌手袋，Chanel、LV、Hermes等歷史悠久的老牌大牌，當然不用多說；今次要推薦的，則是近年推出的IT Bag，夠新潮又不失品牌特色，不論是自用還是收藏都好，選它一定不後悔！

Chanel Gabrielle Hobo Bag

Chanel幾款經典手袋，如Classic Flap、Boy Chanel等，每年都出新款兼加價，當然是絕無出錯的投資款；除此之外，被稱為「流浪袋」的 Gabrielle Hobo，在近年的復古風甚至是Y2K潮流下，也是可以突顯個人時尚風格的好幫手。配合今年的大型手袋風，品牌更推出特大號款式，一展女性不羈自由的型格。

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