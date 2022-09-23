收藏文章

Dior的手袋、時裝、飾品等系列當然受女士鍾愛，除了每季新品，期間限定的打卡聖地同樣能引起時尚迷關注！為了慶祝上月全新廣東道旗艦店開幕，Dior特意復刻了2011年的「Dior Star Ferry」計劃，為每天在維港兩岸穿梭的天星小輪換新裝，變成流動打卡熱點，飾以灰白色Dior Cannage藤格紋圖案，以及不少品牌經典元素，時尚迷及Dior迷必到！

這艘全球唯一的Dior天星小輪，將兩個歷史悠久的品牌 — Dior與天星小輪匯聚，成為香港人、時尚迷及品牌忠粉都不能錯過的朝聖地。小輪細緻的手工上漆效果，耗時兩個多月製作而成，外牆以優雅知性的白色和灰色為主色調，連救生圈都一同換上灰白新裝，並飾以發亮的經典Cannage藤格紋圖案，以令人眼前一亮，同時象徵品牌雋永不凡的精緻工藝；Dior先生珍愛的幸運星圖案及Christian Dior 字樣，則展示於船身和桅桿頂端飄揚的旗幟上，與天星小輪的名字及其代表符號相互呼應。

Dior品牌最具標誌性的Cannage藤格紋圖案，源自1995年戴安娜王妃最愛的「Lady Dior」手袋，也是Dior先生在每季時裝展上，安排嘉賓坐在優雅的拿破崙三世座椅上的籐格紋，因而亦有如同皇室貴族般優雅的意味。Dior天星小輪近日已正式啟航，由即日起至11月5日往返尖沙咀及中環，除了讓乘客體驗獨特的「小旅程」，也引領乘客前往全新尖沙咀廣東道旗艦店，感受新店時尚優雅的氛圍。

下頁睇Dior全新旗艦店特色！







【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看