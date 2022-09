Fashion



收藏文章 消費券又來了!即睇Loewe 2022秋冬手袋系列:Goya Puffer 、Bracelet、Puzzle Hobo新袋款推介!經典Hammock及Puzzle新配色新尺寸,一秒心動! 今個周末的長假期適逢新一期消費券派發,各位時尚迷、手袋控最近有沒有找到最新心水?Loewe剛公布的2022秋冬手袋系列,不但有由經典手袋演變出的新袋款,亦為不少IT Bag創作出新配色及新尺寸,一定令你心動! Goya Puffer亮面納帕小羊皮蓬鬆肩背包 今季新袋款中,編者一眼就愛上的,就是這款兼具可愛、型格及時尚質感的Goya Puffer。Goya Puffer的設計靈感來自去年新推出的 Goya Bag,以及當中的美學及關鍵細節元素,Goya Puffer採用鵝毛襯墊,為本來正正方方的手袋外型,帶來了新的感官和觸感,同時不會有臃腫累贅的感覺,備有可拆卸的金屬甜甜圈鏈帶,方便各式佩戴方式。 Flamenco亮面納帕小羊皮蓬鬆肩背手拿包 Flamenco手拿包自1970年代就問世,其抽繩收緊設計採用了Loewe標誌性的打結,即使外型輪廓簡潔,亦可滲透出淡雅質感。而今季新的蓬鬆版本,採用閃面納帕小羊皮製成,並具有鵝毛羽絨,漲卜卜的,為具成熟知性的手袋添上一點可愛感;並配有一條可拆卸的背帶,一側飾有LOEWE立體壓紋,背面則飾上Anagram。 Puzzle Hobo Puffer亮面納帕小羊皮蓬鬆肩背提包 你是Puzzle Hobo Bag的粉絲嗎?去年推出的Puzzle Hobo,為經典Puzzle Bag款式改革了寬皮肩帶,並添上由Hobo Bag帶出的復古率性感覺,迎合輕鬆舒適的街頭時尚。今季的Puffer版本,則加入了小羊皮襯墊,雖然Puzzle的標誌性七巧板圖案變得沒以往的明顯,但手袋輪廓則依舊時尚。 007 下頁繼續睇Luna、Bracelet新手袋!



【全城爆炸「性」節目】《男男女女.嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看 1

2

3

Staying Fit During Summer

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



貨幣攻略

銀行匯率

More

Share













Copy Info

消費券又來了!即睇Loewe 2022秋冬手袋系列:Goya Puffer 、Bracelet、Puzzle Hobo新袋款推介!經典Hammock及Puzzle新配色新尺寸,一秒心動! http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/feature/42964 【全城爆炸「性」節目】《男男女女.嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 立即觀看 ► https://www.etnet.com.hk/www/tc/video/loveandsex/ etnet全港獨家 實時銀行匯率比較 「0+3」去旅行 | 唱錢格價好幫手! 【立即下載】 IOS版: https://apple.co/33AvdBK Android版: https://bit.ly/3liweok

Close