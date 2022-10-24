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LOEWE的設計總監Jonathan Anderson每季推出的手袋都能為人帶來驚喜。今年春夏他將名模喜愛的Boho手袋升級，輕輕一揮筆設計出Luna半月包，如弦月般俐落的弧形，簡約之中又帶著一絲灑脫，令Luna隨即成為今年的IT Bag！而其他奢侈品牌，亦紛紛趁著熱潮推出彎形手袋，如Louis Vuitton的Loop Hobo及GUCCI的Attache，哪一款最得你心？

LOEWE Luna手袋

Luna一詞來自於西班牙文的月亮，LOEWE Luna手袋設計正如月亮般灑脫、精緻。雖然都是半月形設計，Luna與其他品牌不同，它採用更硬朗的皮質製告，形狀具建築感的俐落、簡潔，自推出後便受到不少人追捧。

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Luna大受歡迎，品牌繼而推出各種不同的顏色與設計，像簡約、低調的無logo款式，以及經典傳統的Monogram花紋款式，而編者更喜歡具金色 Anagram 標誌的款式，展現精緻、高級質感。這季剛推出奶油味的牛油果色調，特別之餘，顏色不會太出位，容易搭配每日穿搭！品牌更推出長肩帶，為客人提供斜背的選擇，不過編者更喜愛短肩帶，背在腋下或者隨意的拎著，有種紐約都市女生的隨性時尚風格！

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下一頁：LOUIS VUITTON Loop Hobo







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