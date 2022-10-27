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27/10/2022Text: Tiffany Chan

Y2K熱潮繼續燒！結合簡約與復古設計的最新韓式時尚！5款韓國初秋必備時尚單品推介

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　　早上一陣陣秋風吹來，讓人挑起了購物置裝及打扮的癮，今年秋冬全球時尚界掀起了Y2K熱潮，連香港女生特別喜歡的韓國亦一樣，趁著秋季還沒有正式踏入香港，一起來看看5款連韓國女星、網紅都在穿的大熱單品，簡單搭配就有型時尚，還可偷偷修飾身材，OOTD必備！

 

 
 
 
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短版皮革外套：中性型格還顯瘦

 

　　基本上，又型格又保暖的皮革外套，在每年秋冬都會出現；而今年流行的版型則是偏短身、微over size，甚至是Bomber Jacket 飛行外套或Biker Jacket騎士外套都很常見，配上高腰寬鬆長褲就能顯瘦又顯腿長，一穿上癮！而且除了基礎黑色，充滿vintage風格的深啡色，或是帶點法式浪漫的米杏色，都是好看又好搭，不妨試試。

 

 
 
 
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