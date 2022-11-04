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因為颱風尼格的來臨，近日天氣變得更寒冷、乾燥，秋冬氣息亦隨之而來；提到秋冬必備衣物單品，時尚又保暖的針織毛衣絕對是首選。雖然簡潔純色毛衣是經典之選，每年不同的特色款毛衣，都能為低調的冬日造型，添上獨特的時尚氣息。時尚潮流就是一個大滾輪，每年每季都會出現新興款式設計，為大家分享三個今年秋冬針織毛衣的In & Out，作為購物及穿搭參考。

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In：間條寬鬆毛衣



毛衣作為經典的秋冬單品，復古款式當然不退流行，若然你是法式時尚愛好者，更會到處發現今年特別多以間條圖案配搭寬鬆版型的毛衣，尤其以經典白底黑間條為主，Oversize款式突顯慵懶、率性的現化女性主義，同時為造型添上復古感覺。

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Out：喇叭袖針織衣



反而去年很多女生都喜歡的喇叭袖針織衣，今年則變得沒有太大特色，更因為偏累贅的喇叭袖，減卻了乾淨俐落的感覺，想挑喇叭款衣服的還是喇叭褲比較適合。



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