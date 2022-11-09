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名牌手袋除了經典又耐用的黑色，其實優雅知性而且耐看實用的霧灰色，也是近年大受時尚迷歡迎的色調。為大家介紹10款溫柔時尚的霧灰色精品手袋，除了必留意的Dior Bobby Bag，還有Loewe、Celine，一系列回頭率超高的手袋推介，其中一個絕對是你的下一目標！

Dior：比黑色更心動的霧灰色，突顯經典優雅

談到霧灰色手袋，當然首先要提到掀起這色調熱潮的Dior，由Dior Bobby Bag開始，品牌每個經典包款系列，只要換上優雅復古的霧灰色，就馬上成為必搶之選，亦使這變成品牌另一標誌性色調。

Dior Bobby Bag 自2020年推出後就立即變成藝人、模特兒的必備袋款，俐落圓滿的線條輪廓，配上散發出復古淡雅氣質的霧灰色調，還備有能夠輕易配襯不同的造型，因而成為實用手袋之選。

Dior 的 Lady Dior Bag是戴安娜王妃生前愛用的手袋款之一，大方優雅的手袋象徵著品牌對高貴典雅及美麗的演繹，實屬品牌永恒經典之作，以霧灰色配上Cannage藤格紋圖案，還有淡金色飾面金屬「D.I.O.R.」標誌吊飾，令造型增添優雅亮麗。

Dior Book Tote由Christian Dior創意總監Maria Grazia Chiuri設計，簡潔大方的手挽袋輪廓配上Dior Oblique刺繡，實用耐看同時突顯品牌標誌性的精湛工藝，是Dior近代美學的典範。而Dior Oblique刺繡換成灰色調後，更顯低調奢華質感。

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