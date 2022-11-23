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TVB《萬千星輝賀台慶2022》除了有精彩、搞笑節目外，台慶也等同TVB女星們的紅地氈，每個明星們都在服裝、髮型及妝容上花盡心思。想在台慶艷壓群芳，但一不小心就會用力過度，將自己打扮成花枝招展的孔雀或者過於性感的豔星，這是不少剛出道女星很容易犯的錯誤。如何在隆重與低調、性感與暴露之間尋找到最佳平衡點是每個女藝人及Stylist的必修課。讓我們從這7名女星的台慶裝束中獲取今年Holiday Season的穿搭靈感吧！

黃智雯：簡約晚裝裙流露自然知性美

身為無綫一線演員的黃智雯，對參加隆重慶典很有經驗，也早已經找到適合自己的風格。在全部女星都挑選誇張的晚裝、鮮豔奪目的顏色時，她以一條簡約、大方、優雅、知性的白色晚裝裙，加上她的好身材及顏值，反而更出眾。黃智雯就像這條晚裝裙一樣，只要原本的布料高級，毋須多餘的閃石或裝飾，布料自然的皺摺及垂度便能做出特別形狀，突出穿著者的好身材。

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姚子羚：設計感型格Look

姚子羚當晚穿上了一套極有氣勢的連身褲，以多種黑色布料拼湊而成，珠片、色丁、雪紡及網紗等等，設計感十足。以拖地闊腿褲腳增添氣勢，配上簡潔的短髮及深紅唇色，整個造型很有型。不過，姚子羚身形瘦削，衣服略顯鬆身，若能稍微修一下更好。首飾方面，她以黑色花型耳環及銀色項鍊搭配，若能以金屬感粗獷耳環或粗身的Chocker搭配，便更突出有型風格。

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