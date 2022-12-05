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女生從小就對優雅浪漫的芭蕾舞者存在著幻想，不少人也想像過自己就是舞台上的白天鵝，舉手投足都散發著高貴、優雅的氣質。就算當不成舞者，家裏總也有過一對Ballerina Flats！Miu Miu就在今年秋冬季重新推出芭蕾舞鞋！我說「重新」是因為品牌在大約5、6年前曾推出，而且紅遍時尚圈，今次重推，更特意配上芭蕾舞者的針織襪子，讓芭蕾舞鞋變身為秋冬季的潮流單品。急不及待看看這雙鞋優雅又舒適的芭蕾舞鞋有甚麼穿搭方式！

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Miu Miu芭蕾舞鞋（購買點）

Miu Miu建議穿法：

大褸+迷你短褲／裙+針織襪

Miu Miu的時尚總監Miuccia Prada十分了解女生的喜好，或者說她的品味受許多女性喜愛。在優雅、甜美之中加上一些叛逆或者強勢的元素，每個造型總有引人眼球的WOW factor，總能搏得時尚博主的歡心。

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今年秋冬騷場上，她延續上季惹起話題的Y2K（千禧）風格，模特兒繼續以低腰迷你裙、迷你短褲大Show腹肌及美腿，搭配保暖的秋冬元素——超長的乾濕褸，並將芭蕾鞋配上軟綿綿的針織襪。乾濕褸、Polo Shirt、扯布褲及芭蕾舞鞋都是時尚中最經典、卻有些沉悶的items，當將闊大外衣、剪短褲子及上衣加在一起，令整個造型十分豐富、有趣，受到不少時尚人士的追捧。

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