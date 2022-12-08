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上月底的Black Friday黑色星期五大減價，各位手袋控、時尚迷有沒有買到心水名牌好物？未買夠的話不要緊，來自西班牙、近年大受上班族女士歡迎的Loewe，最近在官網舉行大減價，優惠折扣吸引之餘，更有些網店限定的優惠袋款，快來看看哪些必留意的手袋！

Balloon索繩水桶包自推出以來，因為簡潔袋型輪廓及高實用程度，很快成為品牌的IT Bag之選，今次減價的是經典的迷你型號、亞麻色／棕褐色款，採用帆布緹花混紡和小牛皮精製而成，更飾有 Anagram 圖案，可作肩背、斜背或手提之用，十分方便！

想尋找型格腋下包手袋款的話，Luna 這款半月形流浪包也是不錯的選擇，手袋具有雕塑感的輪廓和弧形雙唇扣，即使襯搭簡單造型也能提升衣品；手袋並以緞面小牛皮製成，配合 LOEWE 緹花背帶，展現品牌精緻手工藝。

Flamenco也是品牌皇牌手袋系列之一，標誌性袋身抽繩收緊設計及袋帶打結設計，突顯知性俐落的女性韻味。而這款 Flamenco雙色肩背包，靈感亦來自 Flamenco 的設計，採用納帕小牛皮製成，並配有短管狀背帶，可作肩背或手提，上班或約會都適用。

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