收藏文章

即將來到倒數及農曆新年等喜慶節日，相信大家都有不少慶祝活動、聚會場合。新年一定要穿得「紅噹噹」應節嗎？那不免有些老套吧？想帶起節日氣氛，同時保持時尚感，不妨從名模、明星及時尚博主身上取材，試試這3個派對穿衣法吧！

#1 Glam-casual Look

想添加節日氣氛，卻又害怕太誇張？在整個造型中挑選一個單品作為穿著的亮點，不怕誇張可以穿上銀色珠光的外套、連身裙，更休閒的選擇可以是鑲滿亮片的上衣、銀色鏡面的高跟鞋，更簡單的可以以Statement首飾及Clutch作為造型重點。

重點單品之外，則可以以平時衣櫥中休閒的單品作配搭，一來能中和重點單品的隆重感，將整體造型更休閒，另外也無需特意購買，十分簡便。選擇搭配單品時，嘗試挑選更適合派對的色丁、皮革、天鵝絨布料，為造型添加高貴、優雅感！

下一頁：Monotone Suits







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇