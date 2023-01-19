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農曆新年來了！限聚令放寬，相信今年新年將格外熱鬧，限聚令放寬，大家都更放心出外拜年。難得回復往年的氣氛，當然更加要好好打扮一番！其實女明星出席活動、甚至平日的裝束都很適合作為拜年裝束的參考。想有節日氣氛，卻害怕與「老套」二字掛鈎？不妨從「紅人」衣著中偷師！

大紅毛衣：休閒不失搶眼

要說到最百搭的拜年單品就是一件紅色毛衣，隨意地搭配衣櫃中的外套及褲子，無論是休閒的牛仔褲、減齡的短裙或者型格的黑色皮褲都是得體的拜年穿搭。在毛衣選擇上，闊版剪裁讓造型更休閒、隨性，即使脫下外套依然能獨當一面；好身材的女生可以挑選貼身版型，加上外套打造層次感造型。

蔡卓妍的露肩紅色毛衣設計特別，配上現時流行的闊腿牛仔褲，整個穿搭十分潮流。而黃智雯穿上闊版紅色毛衣，搭配減齡的白色紗裙，這個穿搭要小心整體會感覺臃腫，可以像她一樣聰明地露出肩膀，或者露出自己身形纖瘦的地方，例如腰部或者腳眼。薛凱琪則穿上貼身的條紋紅色上衣，搭配富個性的深紅皮褸及短裙，十分有型！

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