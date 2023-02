Fashion



收藏文章 大劉才是真正愛馬仕迷!劉鑾雄拍賣價值超過$1,600萬Hermès手袋珍品!最貴$200萬鑽石白金扣鱷魚皮Birkin,會是你的Dream Bag嗎? 哪個女生不想擁有一個奢華生活標誌 - Hermès手袋?香港富豪「大劉」劉鑾雄,其實可能比女人更愛Hermès!劉鑾雄除了古董瓷器、中西名畫、雕塑、珠寶及名酒等,也愛收藏Hermès限量版手袋,更被譽為世界級的Hermès手袋收藏家!他最近罕有將其中一小部分手袋珍品「割愛」,在蘇富比舉行的「收藏之道 :劉鑾雄珍藏絕品手袋(第一部分)」網上拍賣活動,慈善拍賣出77個名牌手袋,當中包括估價高達$200萬港元的鑽石白金扣鱷魚皮Birkin手袋,以及其他大大小小的限量版手袋,合共估價高達$1,631萬港元!我們這些「平民」即使「睇到買唔到」,不妨也一同感受一下那夢想中的奢華! 蘇富比近日公開今次慈善拍賣的部分珍品,76件Hermès手袋當中,包括來自時裝界傳奇人物 Jean-Paul Gaultie的設計,2005年首次亮相的限量版 Shearling Teddy Kelly 35,配上烏木色Barenia小牛皮裝飾,更顯永恒優雅時尚。 Jean-Paul Gaultie的另一款限量版 So Black Kelly 35,也是不少女生夢寐以求的手袋,來自2010年秋季時裝展,採用了PVD電鍍技術,使手袋超現代的時尚感再提升。 另外,不少女士視為「Dream Bag」的Birkin Bag,在今次拍賣中就共有6款不同尺寸和顏色的柏金包,全部都貴氣典雅。最有睇頭也擁有最高估價的,就是2006年出產的Hermès牛仔藍色啞光灣鱷皮25公分Birkin Bag鑲滿鑽石,鎖頭由約68.4克18克拉白金組成,並鑲嵌有40顆白色圓形明亮式切割鑽石;袋身的金屬扣上則鑲嵌了200多顆鑽石,總重約10克拉,價值連城,估價也高達2百萬港元。 而同年出產的桃紅色、黑色及寶藍色30公分鱷皮Birkin Bag,同樣配上18K白金及鑽石配件,估價也達60-70萬港元。 下頁繼續睇最貼地之選!



2

