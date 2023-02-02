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哪個女生不想擁有一個奢華生活標誌 - Hermès手袋？香港富豪「大劉」劉鑾雄，其實可能比女人更愛Hermès！劉鑾雄除了古董瓷器、中西名畫、雕塑、珠寶及名酒等，也愛收藏Hermès限量版手袋，更被譽為世界級的Hermès手袋收藏家！他最近罕有將其中一小部分手袋珍品「割愛」，在蘇富比舉行的「收藏之道 ：劉鑾雄珍藏絕品手袋（第一部分）」網上拍賣活動，慈善拍賣出77個名牌手袋，當中包括估價高達$200萬港元的鑽石白金扣鱷魚皮Birkin手袋，以及其他大大小小的限量版手袋，合共估價高達$1,631萬港元！我們這些「平民」即使「睇到買唔到」，不妨也一同感受一下那夢想中的奢華！

蘇富比近日公開今次慈善拍賣的部分珍品，76件Hermès手袋當中，包括來自時裝界傳奇人物 Jean-Paul Gaultie的設計，2005年首次亮相的限量版 Shearling Teddy Kelly 35，配上烏木色Barenia小牛皮裝飾，更顯永恒優雅時尚。

Jean-Paul Gaultie的另一款限量版 So Black Kelly 35，也是不少女生夢寐以求的手袋，來自2010年秋季時裝展，採用了PVD電鍍技術，使手袋超現代的時尚感再提升。

另外，不少女士視為「Dream Bag」的Birkin Bag，在今次拍賣中就共有6款不同尺寸和顏色的柏金包，全部都貴氣典雅。最有睇頭也擁有最高估價的，就是2006年出產的Hermès牛仔藍色啞光灣鱷皮25公分Birkin Bag鑲滿鑽石，鎖頭由約68.4克18克拉白金組成，並鑲嵌有40顆白色圓形明亮式切割鑽石；袋身的金屬扣上則鑲嵌了200多顆鑽石，總重約10克拉，價值連城，估價也高達2百萬港元。

而同年出產的桃紅色、黑色及寶藍色30公分鱷皮Birkin Bag，同樣配上18K白金及鑽石配件，估價也達60-70萬港元。

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