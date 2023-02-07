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07/02/2023Text: Tiffany Chan

情人節2023｜誰說一定要「孖公仔」出巡？讓人羨慕的時尚情侶裝推薦！日韓IG情侶穿搭達人示範，低調放閃更吸睛！

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　　元宵剛過去，西方情人節即將來到了，對於你來說，2月14日是個盡情放閃、感受無限甜蜜的日子，還是避之則吉的某個平凡星期二？除了街上廣告及情人套餐，「情侶裝」也似乎是令人卻步的東西。情侶裝這回事，從以往的同色同款、一式兩份，繼而惹來街上旁人的奇怪目光，到近年則發展成情侶展示高質感衣著品味的特別方式，不少網絡情侶穿搭達人，都以此為共同樂趣之一。

 

　　在情人節這天，想甜蜜又不失老套，以下幾對日韓IG情侶檔的情侶裝穿搭，時尚實用，可成為最佳參考之選！

 

成熟系情侶裝穿搭 — @_toh_

 

　　喜歡尋找高質感情侶裝穿搭靈感的話，一定不能錯過這個日本夫妻檔的Instagram。比起普通的同色系或同款單品配襯，他們更會利用不同的特色單品和飾品，以及具層次感的日系造型風格，而且他們選材的都是經典耐看色調，以配搭出不論上班或約會都適用的大人風情侶裝，在突顯成熟感和甜蜜感之餘，也不失個人時尚特色！

 

 

 

 

 

 

 

下頁繼續睇街頭休閑風情侶裝！

 

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Unwrap yourself a joyful Season!
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