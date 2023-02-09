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向另一半展現最迷人、性感的自己，情人節是最佳時機；剛開始一段關係的你，該以最佳狀態「迎戰」，抓緊對方的心！若你已擁有一段穩定的關係，也要讓對方耳目一新，讓關係回到轟烈的蜜月期！

既然情人節是為對方打扮的節日，自然要換上男生的品味及思維模式。那些女生們才懂得的時尚潮流、中性穿搭，男生們未必懂得欣賞。想要抓住他們的心，不妨穿上稍顯性感的緊身衫或者包臀裙，若隱若現地露出性格的身體部位，性感同時保持優雅知性！

#1

露出性感鎖骨

鎖骨是女性最性感的部位之一。在餐桌上，對方除了看見你精緻的五官，還有的就是凹陷的一字鎖骨，性感又不過於裸露。

不妨挑選一件露出鎖骨的一字膊上衣或者V領針織，露出性感的鎖骨。比起裸露的低胸打扮，露鎖骨更能讓引起對方的遐想。若想讓鎖骨更明顯，化妝時也不要忘記幫鎖骨畫上光影，讓鎖骨在晚餐微微的燭光下更突出。或者戴上一條簡單的頸鍊，讓對方的視線更容易聚焦在香肩及頸部。

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