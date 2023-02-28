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Chanel 耀眼夢幻 — 薄荷綠

Chanel 每季的新手袋色調系列，都會引來品牌忠粉及時尚迷的討論，而今季的薄荷綠手袋則為春夏帶來一幅耀眼夢幻的畫，呈現出春日活力！

Chanel 淺綠色22手袋

CHANEL 22 這款帶點知性流浪感的大手袋，設計向 CHANEL 經典No.22香水致敬，手袋採用菱格紋設計突顯現代質感，因而一推出就大受歡迎，成為長期售罄的搶手貨，而今季推出的淺綠色亮麗奪目，又不失現代女性的中性魅力，手袋採用了光面小牛皮配以金色金屬配件，把優雅感與活力感完美揉合，自用一流、投資價值也很高，絕對值得入手。

Chanel 淺綠色細碼桶形手袋

Chanel除了滿滿的經典優雅感，時尚玩味也是品牌的重點元素，細碼水桶袋一向是Chanel的大熱手袋款式，甜美可人；今季換上淺綠色新色之後，配合彩色樹脂小吊飾，更能突顯夢幻感，相信不論是成熟女性或是少女都會愛。

Chanel 淺綠色細號化妝箱

有留意Chanel中古手袋市場的話，相信都會發現不少化妝箱是小資女的心水，迷你尺寸、特色形狀袋款的則更受歡迎，而今季Chanel為迷你圓形化妝箱注入淺薄荷綠色。盒型手袋不但空間實用，更採用菱格紋設計，並飾有同色雙C標誌，顯得更加精緻優雅。

查詢：Chanel

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