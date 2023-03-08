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天氣逐漸變得溫暖，又是時候卸下冬季沉重的包袱，為衣櫥添上春天氣息。除了衣服，手袋當然也要跟上節奏，休閒又不失高雅的水桶袋絕對是on the list。今次為大家推介6款春日感滿滿的水桶袋，為春日穿搭增添質感吧！

Bottega Veneta - Kalimero

說到Bottega Veneta，當然不得不提品牌的Intreccio編織工藝，當中Cassette Bag更一向是不少潮人的寵兒。品牌的新任創意總監Matthieu Blazy去年一接手便隨即推出新Kalimero水桶袋系列，成為時尚界熱話。

Kalimero以全手工編織而成，採用頂級小牛皮，不帶任何縫線，把品牌的編織工藝再次推向極致。BV今季為Kalimero添上春天氣息：櫻花粉、象牙白、芥末黃，全部也是必收之選。

Bottega Veneta - Small Kalimer

如想增添俏皮感，Small Kalimero也許是你杯茶。Small Kalimer在肩帶加上了金屬圓環和結繩編織設計，除了可作手提之用，亦可把肩帶拆出來，直接把手袋掛在背後，一袋多用，時尚感滿分。

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