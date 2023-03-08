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08/03/2023Text: Christy

手袋也換季！6款春日水桶袋推介：BV結繩編織／Dior復古流蘇／Chanel可愛糖果風，為穿搭增添質感！

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　　天氣逐漸變得溫暖，又是時候卸下冬季沉重的包袱，為衣櫥添上春天氣息。除了衣服，手袋當然也要跟上節奏，休閒又不失高雅的水桶袋絕對是on the list。今次為大家推介6款春日感滿滿的水桶袋，為春日穿搭增添質感吧！

 

Bottega Veneta - Kalimero

 

　　說到Bottega Veneta，當然不得不提品牌的Intreccio編織工藝，當中Cassette Bag更一向是不少潮人的寵兒。品牌的新任創意總監Matthieu Blazy去年一接手便隨即推出新Kalimero水桶袋系列，成為時尚界熱話。

 

Kalimero Bucket in ribbon $46,200

Source／Bottega Veneta

Source／Bottega Veneta

 

　　Kalimero以全手工編織而成，採用頂級小牛皮，不帶任何縫線，把品牌的編織工藝再次推向極致。BV今季為Kalimero添上春天氣息：櫻花粉、象牙白、芥末黃，全部也是必收之選。

 

Kalimero Bucket in pollen $46,200

Source／Bottega Veneta

 

Bottega Veneta - Small Kalimer

 

　　如想增添俏皮感，Small Kalimero也許是你杯茶。Small Kalimer在肩帶加上了金屬圓環和結繩編織設計，除了可作手提之用，亦可把肩帶拆出來，直接把手袋掛在背後，一袋多用，時尚感滿分。

 

Small Kalimero in butter $59,500

Source／Bottega Veneta

Source／Bottega Veneta

 

下一頁：Dior復古流蘇、Chanel可愛糖果風

 

 

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