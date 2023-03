Fashion



收藏文章 手袋也換季!6款春日水桶袋推介:BV結繩編織/Dior復古流蘇/Chanel可愛糖果風,為穿搭增添質感! 天氣逐漸變得溫暖,又是時候卸下冬季沉重的包袱,為衣櫥添上春天氣息。除了衣服,手袋當然也要跟上節奏,休閒又不失高雅的水桶袋絕對是on the list。今次為大家推介6款春日感滿滿的水桶袋,為春日穿搭增添質感吧! Bottega Veneta - Kalimero 說到Bottega Veneta,當然不得不提品牌的Intreccio編織工藝,當中Cassette Bag更一向是不少潮人的寵兒。品牌的新任創意總監Matthieu Blazy去年一接手便隨即推出新Kalimero水桶袋系列,成為時尚界熱話。 Kalimero以全手工編織而成,採用頂級小牛皮,不帶任何縫線,把品牌的編織工藝再次推向極致。BV今季為Kalimero添上春天氣息:櫻花粉、象牙白、芥末黃,全部也是必收之選。 Bottega Veneta - Small Kalimer 如想增添俏皮感,Small Kalimero也許是你杯茶。Small Kalimer在肩帶加上了金屬圓環和結繩編織設計,除了可作手提之用,亦可把肩帶拆出來,直接把手袋掛在背後,一袋多用,時尚感滿分。 下一頁:Dior復古流蘇、Chanel可愛糖果風



加息周期唔使急,最緊要定!各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇 1

2

3

Unwrap yourself a joyful Season!

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



聚焦兩會

貨幣攻略

More

Share













Copy Info

手袋也換季!6款春日水桶袋推介:BV結繩編織/Dior復古流蘇/Chanel可愛糖果風,為穿搭增添質感! http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/feature/43541 【2023兔年】迎新春,謹祝大家福兔豐年,鴻圖大展,財運亨通! 即睇2023癸卯年運程預測,兔年齊齊行大運! ► 即睇https://www.etnet.com.hk/www/tc/search/tag.php?tag=2023%E9%81%8B%E7%A8%8B 立即下載etnet財經‧生活App IOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close