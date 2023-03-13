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今年的奧斯卡獎讓不少港人引頸期待，原因一套以華人為主演的電影《媽的多重宇宙》很有機會成為本屆的大贏家，而我們熟悉的亞洲演員楊紫瓊更與另一影后級人馬Cate Blanchett鬥得如火如荼。不過，在揭曉激烈的奧斯卡結果前，讓我們循例看看一眾女星們的奧斯卡盛裝吧！

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奧斯卡獎影后的時尚鬥豔

先來看看最有機會奪得影后的Cate Blanchett和楊紫瓊，演技之外，她們的紅地氈時尚裝扮能分高下嗎？今日紅氈上，剛好兩人用了完全不同的風格，Cate Blanchett成熟、有型，而楊紫瓊清新、仙氣，誰是你心中的最時尚紅氈影后呢？

Cate Blanchett以《TÁR》入圍本屆奧斯卡最佳女主角獎，她穿上Louis Vuitton訂製禮服。禮服採取簡約的剪裁及設計，特別之處在於顏色及布料的質感，以同樣光感的天鵝絨上衣及絲滑的色丁布料做對比，布料自然質感比繁多的設計更展現品味。

楊紫瓊的身形可算是行走的衣架，前幾次的紅氈造型都讓人眼前一亮，身形及品味都無可挑剔。不過一向走成熟、知性風的她，今次居然挑選了Dior訂製禮服登上紅氈，一身精緻的白紗及白色的輕薄羽毛。雖然與往常不同，但該造型出奇地適合她，配上大波浪的髮型，不但仙氣十足，還很減齡。

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