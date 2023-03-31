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名牌手袋又豈止於女士們喜愛，其實男士都一樣愛買包包！既然難得有著共同興趣，何不入手一個中性手袋，一於一個手袋兩份孭，輪流使用則更加超值抵用！今次為大家推薦5款男女都適用的中性造型手袋，可以與男伴一起買、share用，當然亦可先作為禮物送給對方，然後偷偷揹起來；這低調的情侶手袋，絕對會令你們的情侶衣櫥再昇華，也是又一買手袋的好理由，快來看看！



Bottega Veneta Cassette With Versatile Strap



Bottega Veneta的cassette手袋系列是不少人中性手袋的首選，想為這情侶手袋添上一點特色的話，這款配上多用途肩帶的cassette手袋，也是不錯。「15格」的經典尺寸和肩帶上的小零錢包，放物空間充足又夠實用，配上中性大地調taupe沙色，輕易襯搭出街頭風休閑造型，或是型格機能性造型。







Bottega Veneta Cassette With Versatile Strap $22,500



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