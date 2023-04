Fashion



收藏文章 消費券又來了!時尚迷最愛: Hermès、Chanel、Dior、Gucci!10款$5,000以下2023春夏最新飾物推介! 本年度的第一期電子消費券將於4月中發放,對於各位愛美的女士來說,有了這筆「零用錢」加上上月的花紅及雙糧,除了可以食餐好,當然也要尋找「獵物」好好犒賞自己。今次的電子消費券一樣共有$5,000元,今次就來盤點一下10款 Hermès、Chanel、Dior、Gucci最「啱budget」的飾物,有耳環、手鏈、頸鍊,更有超抵買Dior戒指套裝,絕對是入手好時機!

Hermès:小資女必入手!

Hermès 鍍玫瑰金As de Coeur墜飾頸鍊

談到名牌,第一時間當然聯想起Hermès愛馬仕,雖然Hermès手袋的入手價的確不低,但若然想擁有「人生第一個Hermès」的話,飾物就是不錯的選擇。首先推介這款鍍玫瑰金As de Coeur墜飾頸鍊,As de Coeu鏤空心形墜飾的設計靈感源自品牌1951年的鏤空心形金屬細節腰帶設計,墜飾頸鍊結合Swift小牛皮和鍍玫瑰金金屬配件;優雅鏤空心形金屬牌以珠飾鑲嵌裝飾於皮革之上,彰顯銀匠大師與皮件工匠的精湛工藝。

Hermès漆面牛角H Equipe耳環

想買「H」耳環的話,除了金屬系列,這款漆面牛角H Equipe耳環也是不錯的選擇。「H Equipe」系列採用牛角和木材打造而成,以圓圈環繞呈現愛馬仕品牌標誌性「H」字樣,締造如盾徽般的視覺效果;配合漸變漆面和糖果色調color blocking配搭,演繹色彩與材質的和諧,既時尚又能體現Hermès的經典優雅氣質。



消費券又來了!時尚迷最愛: Hermès、Chanel、Dior、Gucci!10款$5,000以下2023春夏最新飾物推介! http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/feature/43697

