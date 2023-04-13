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踏入春夏季，又是時候收起厚重的長靴和毛毛鞋，換上涼快又舒適的涼鞋！數數手指，這個周日便是第一期電子消費券發放的日子。今年第一期消費券為$3000元，今次編輯部就為大家介紹幾款$3000價位便可以入手的小眾品牌涼鞋，好看又百搭！

編織休閒感：西班牙工匠手製HEREU

來自西班牙的HEREU以皮革設計起家，兩位品牌創立人José Luis Bartolomé及Albert Escribano曾在巴黎和倫敦工作，他們把兩地文化和地中海的民俗傳統和藝術工藝結合，設計出簡約富現代感的單品，當中品牌的鞋款和手袋一向都受不少潮人所愛，更常被指可媲美Bottega Venetta 和 Jil Sander等高價品牌！

如你喜歡編織風格，首選便有Cabersa。Cabersa設計靈感源自傳統漁鞋，由西班牙工匠手工製成，並用上了小羊皮編織而成，鞋底柔軟舒適，加上平底的疊跟設計，休閒感滿分，穿上一整天也不會覺得累！

同樣以傳統漁鞋作靈感的還有Pesca，Pesca使用了小牛皮疊加編織的工藝設計，配以橡膠鞋底，感覺比Cabersa多一份剛強。如想增添時尚感，更可以「涼鞋＋襪子」方式穿搭，更顯型格玩味。

想一鞋穿出多種感覺，便可考慮Multi-Way Straps Leather Sandals。這雙真皮涼鞋採用了多向綁帶設計，除了可以slip on，亦可當成人字拖和方頭鞋等，適合每天不同造型，百搭又顯知性！

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