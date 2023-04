Fashion



收藏文章 用消費券替衣櫥換季!好看百搭小眾特式涼鞋:西班牙工匠手製HEREU、極簡主義Marsèll、型格未來風Coperni 踏入春夏季,又是時候收起厚重的長靴和毛毛鞋,換上涼快又舒適的涼鞋!數數手指,這個周日便是第一期電子消費券發放的日子。今年第一期消費券為$3000元,今次編輯部就為大家介紹幾款$3000價位便可以入手的小眾品牌涼鞋,好看又百搭! 編織休閒感:西班牙工匠手製HEREU 來自西班牙的HEREU以皮革設計起家,兩位品牌創立人José Luis Bartolomé及Albert Escribano曾在巴黎和倫敦工作,他們把兩地文化和地中海的民俗傳統和藝術工藝結合,設計出簡約富現代感的單品,當中品牌的鞋款和手袋一向都受不少潮人所愛,更常被指可媲美Bottega Venetta 和 Jil Sander等高價品牌! 如你喜歡編織風格,首選便有Cabersa。Cabersa設計靈感源自傳統漁鞋,由西班牙工匠手工製成,並用上了小羊皮編織而成,鞋底柔軟舒適,加上平底的疊跟設計,休閒感滿分,穿上一整天也不會覺得累! 同樣以傳統漁鞋作靈感的還有Pesca,Pesca使用了小牛皮疊加編織的工藝設計,配以橡膠鞋底,感覺比Cabersa多一份剛強。如想增添時尚感,更可以「涼鞋+襪子」方式穿搭,更顯型格玩味。 想一鞋穿出多種感覺,便可考慮Multi-Way Straps Leather Sandals。這雙真皮涼鞋採用了多向綁帶設計,除了可以slip on,亦可當成人字拖和方頭鞋等,適合每天不同造型,百搭又顯知性! 下一頁:一眼愛上!全黑極簡主義Marsèll



