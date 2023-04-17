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第41屆香港電影金像獎 Hong Kong Film Awards 在昨晚4月16日於香港文化中心海濱長廊舉行。今年是香港電影豐收的一年，特別是對比疫情三年，有不少受矚目的優秀本地作品。所以，今年的金像獎紅地氈也特別有看頭，不少資深巨星與新晉新星都穿上高貴、華麗禮服參加盛事！編輯嚴選了這6為最值得一看的紅地氈造型，哪一位會是你心目中的最佳造型獎得主呢？



高級骨感美：鄭秀文



先恭喜Sammi（鄭秀文）從事電影31年，終於如願以償地拿下「金像獎最佳女主角」。她不但好戲，穿衣品味亦不容置疑。雖然經常被嘲笑「平胸」，今次的衣著便證明她對自己的身形十分自信，懶理流言。她穿著一席低胸、簡約的Valentino連身裙。連身裙的設計呈現大U領、露背，讓她完美地露出骨感的胸骨、後背及直角肩，穿出了骨感模特般的時尚感。上半身的鏤空及貼身設計配上大氣、闊版的裙擺，十分型格。最欣賞她沒有畫蛇添足的加上任何項鍊，保持極致的簡約造型！她也是編輯心目中最佳服裝！

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頒獎典禮上，她再換上一套H&M與Mugler聯成的平肩薄紗設計。品牌Mugler的設計一向考驗穿著者的身形，這套以薄紗鏤空設計勾勒出如馬甲般的身形，Sammi健康的身形完美駕馭這套戰衣，更露出線條健碩的平肩及手臂！



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