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上月賭王千金何超蓮與拍拖 4 年的內地男演員竇驍於印尼峇里島舉行浪漫婚禮。以兩人的身家來說，婚禮不算鋪張，但新郎為了打造難忘的時刻，親自參與籌備，每個細節都精緻而高貴。他們挑選峇里島烏魯瓦圖六善酒店，婚禮以無敵海景為背景，滿滿綠色樹上閃爍著燈光，兩人在浪漫玫瑰花叢中牽手進場，氛圍瀰漫溫馨甜蜜！

除了夢幻的婚禮場地外，不得不提的就是讓所有女性都羨慕的婚紗了！婚禮上何超蓮換上3套夢幻而高貴的婚紗，是來自有「婚紗女王」之稱的Vera Wang之手。這個品牌的婚紗到底有甚麼魅力，讓賭王千金傾心？

婚紗女王Vera Wang

其實拜倒在Vera Wang婚紗下的名媛及女明星又點止何超蓮？Vera Wang在成為婚紗設計師之前曾是美國版Vogue的編輯，她具備極好的美感及時尚觸覺。她在籌備自己的婚禮時，在芸芸眾多婚紗設計師中都挑不出一件讓自己滿意的設計，於是親手設計自己的嫁衣。就這樣開始了婚紗設計之路。

憑著對女性的了解，讓以往繁複、復古的婚紗款式變得簡約而現代化，她拿捏到夢幻裝飾及簡約時尚感的完美平衡。每一季都設計出讓新娘們傾心的款式，就連一眾女明星們也一樣，英國名媛Victoria Beckham、美國真人騷明星Kim Kardashian、歌手Ariana Grande、劉嘉玲、陳妍希、徐若瑄等結婚都選擇穿上Vera Wang婚紗！

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