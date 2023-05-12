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母親節將至，作為兒女，怎麼也該有些表示吧？雖然媽媽常常口裏說著「不」，但收到為她精挑細選的禮物時，臉上的笑容還是止不住的往上掛。想平衡精美與實用之間，不妨從手袋入手！若要為母親大人精選手袋，容量可謂是頗為重要的一項考慮因素。同時，別再追問為甚麼你的母親大人總要帶這麼多東西外出了！

Goyard Saint Louis Tote

說到大容量，同時又具備品牌故事的，非Goyard 的Saint Louis Tote莫屬。這大熱的經典款均採用帆布與小牛皮材質，既可雙面使用，又十分輕便；以人手描繪的Y字monogram印花也是賣點之一，靈感取自後印象主義畫派的點彩畫法，更是品牌的經典DNA。尺寸方面，也有不同容量的選擇，如Saint Louis GM Bag（34 cm x 20 cm x 40 cm）、Saint Louis PM Bag（28 cm x 15 cm x 34 cm），就算是小尺寸的Anjou Mini Bag（20 cm x 10 cm x 20 cm），也一樣實用。

Goyard Bohème Hobo Bag

若覺得Tote Bag太過Casual，那麼可以選擇同樣帶著這些經典元素的Bohème Hobo Bag；這款手袋外觀同樣簡潔，沒有厚重和繁複的設計，月牙形的線條和單提把的設計為手袋增添一絲優雅！

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查詢：Goyard

Saint Laurent Icare Maxi Shopping Bag

YSL的Icare Shopping Bag不僅是大容量之選，更集時尚與硬朗於一身！這款Shopping Bag曾推出mini和micro款，但都不夠這款Maxi來得高調！手袋的材質是柔軟的羊皮，以全黑的棱格紋為主，綴以大大的YSL金扣。僅僅如此，在推出之際，已被BLACKPINK成員Rosé、Zoë Kravitz、Hailey Bieber等名人收歸囊下。

查詢：Saint Laurent

Balenciaga Crush bag

喜歡型格的話，一向打破傳統、跳脫的Balenciaga是不錯的選擇。大容量之選除了大受熱議、外形酷似垃圾袋的Trash Pouch外，不妨將注意力放在這款Crush Bag上。拱形的包底與尖角的邊緣設計，詮釋了品牌一向以非傳統的手法，甚至帶著誇張、反叛的性格，勾勒出經典的The Hourglass沙漏輪廓；手袋尺寸有三款，分別是大、中、小，但說到吸睛及型格，非大型尺寸莫屬！

查詢：Balenciaga







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